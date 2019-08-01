РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 авг. На подъезды многоквартирных домов в подмосковной Балашихе в 2020 году установят две тысячи камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», сообщил начальник управления территориальной безопасности администрации городского округа Евгений Мурзин.

В четверг в конференц-зале МФЦ Балашихи прошло заседание рабочей группы по реализации программы «Безопасный регион», в котором приняли участие представители управляющих компаний городского округа.

«Сейчас камеры видеонаблюдения устанавливают на подъезды многоквартирных домов в Балашихе. Уже охвачено около 50 домов. В 2020 году планируется установить 2 тысячи камер», – сказал Мурзин.

Он отметил, что в дальнейших планах – оборудовать камерами все подъезды в горокруге, за исключением ветхого жилья и домов, предназначенных для капремонта.

«Всего в Балашихе до конца 2022 года планируется установить более 6 тысяч камер в подъездах многоквартирных домов, – добавил Мурзин.

Цель программы – оперативное информирование полиции и других служб для повышения уровня раскрываемости правонарушений и преступлений, а также обеспечение безопасности проживания жителей.

Управляющие компании могут сами или по инициативе товариществ собственников жилья устанавливать камеры в домах Балашихи.

Коммерческий директор УК «Квартал» Тимофей Бабошин рассказал, что установленные в 2019 году видеокамеры зафиксировали поджог автомобиля, и полиция быстро нашла преступника.

«Мы планируем установить 300 видеодомофонов на подъездах в микрорайонах, которые мы обслуживаем: Новый свет, Зеленовка, Дзержинского, Балашиха-2, Балашиха-3», – отметил Бабошин.

Проект «Безопасный регион» реализуется в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» с 2015 года.

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2018 году были активизированы работы по расширению системы видеонаблюдения на территории Подмосковья. По результатам 2018 года количество преступлений в регионе снизилось почти на 22%. За первое полугодие 2019 года число раскрытых преступлений с помощью системы «Безопасный регион» выросло почти в 8 раз.