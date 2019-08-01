РИАМО - 1 авг. Предпринимателей из Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийском ежегодном конкурсе «Лучший социальный проект года», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Региональный этап проводится до 10 октября 2019 года. К участию приглашаются все субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Подмосковья, и представившие проекты в сфере социального предпринимательства», – говорится в сообщении.

Организатором конкурса является Российский государственный социальный университет при поддержке Минэкономразвития России и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в Московской области разработан и реализуется целый комплекс мер поддержки социально ориентированного бизнеса.

Соцпредприниматели могут воспользоваться компенсацией затрат до 85% на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт помещений, а также на обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях. При этом общая сумма затрат не должна превышать 2 миллиона рублей, и 3 миллиона рублей – при открытии ясельных групп.

Федеральный этап конкурса проводится в срок до 20 декабря 2019 года на основании заявок, получивших наибольший балл по итогам регионального этапа конкурса. Церемония награждения победителей федерального этапа состоится в феврале 2020 года.