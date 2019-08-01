РИАМО - 1 авг. В четверг в 20:00 на ВДНХ начнется праздничный концерт, посвященный 80-летию выставки, москвичей предупредили о возможных ограничениях входа и выхода на станциях метрополитена недалеко от комплекса, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метро.

«По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к ВДНХ, возможны ситуативные ограничения входа/выхода», - говорится в сообщени.

Представители московской подземки призвали пассажиров следовать указаниям сотрудников метро и полицейских и соблюдать общественный порядок. Кроме того, горожанам порекомендовали заранее купить обратные билеты, чтобы сэкономить время после концерта.

В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В честь юбилея в четверг на ВДНХ пройдет гала-концерт, на котором выступят Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Лолита, Ирина Дубцова, Валерия, Александр Панайотов, Зара, группы Uma2rman и «Земляне». На этом празднование не закончится — всего до конца года пройдет более 100 мероприятий, приуроченных к юбилею ВДНХ. Горожан ждут фестивали, творческие встречи и мастер-классы.