РИАМО - 1 авг. Художники нарисовали граффити с изображением амурского тигра возле станции столичного метро «Тургеневская» для привлечения внимания к проблеме сохранения этих животных, сообщает ТАСС.

«Каждый раз, выходя со станции метро «Тургеневская», наши пассажиры будут встречаться взглядом с амурским тигром. Мы разместили красочное граффити в дополнение к запуску тематического поезда «Полосатый экспресс», чтобы еще раз обратить внимание на проблему сохранения этих хищников», – сказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, ежедневно данное граффити будут видеть свыше 23 тысяч пассажиров столичной подземки.

Как уточнил генеральный директор автономной некоммерческой организацией «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев, авторы данной картины смогли обыграть скрытый образ жизни животного, поэтому не все смогут сразу увидеть хищника за деревьями, высаженными возле вентиляционной шахты у станции метро.

Обновленный поезд «Полосатый экспресс» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена в конце июля, состав оформлен изображениями амурского тигра и стикерами с информацией о редком хищнике.

Голова состава украшена большим портретом амурского тигра. Информация внутри вагонов поделена на тематические блоки. К примеру, пассажиры узнают об охране природы, научных исследованиях, книгах и фильмах, посвященных амурскому тигру.

Сейчас в России обитают около 600 амурских тигров, что составляет 95% от мировой популяции этого подвида.