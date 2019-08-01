РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 авг. По просьбе местного жителя спилили сухое дерево на углу одного из домов по улице Свердлова в подмосковном Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние деревьев и кустарников у дома №50А по улице Свердлова. Он отметил, что на углу данного дома находится сухое дерево.

«Рассмотрев обращение по вопросу удаления сухого дерева на улице Свердлова, у дома №50А сообщаем, что 31 июля был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы (по спилу дерева – ред.) проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.