Угадай, какой гриб – съедобный или ложный?
11 вопросов | Пройден 36 раз
Пройдите викторину РИАМО и проверьте, сможете ли вы отличить съедобный гриб от несъедобного.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (1/11)
Какой из этих грибов не благородный белый?
Это ложный белый. Главное отличие белого гриба – белая мякоть и светлая ножка с хорошо различимой светлой «сеточкой». У желчного гриба (ложного белого) она бурая, темно-коричневая, желтоватая или желто-коричневая.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (2/11)
Какой гриб на фото?
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (3/11)
Где растут опята?
Фото Артем Рязанцев © Дубненское Информагентство
Только на деревьях
Чаще всего семейства опят растут на старых пнях, поваленных или сломанных лиственных деревьях, а также на земле, как в лесу, так и на лугах (луговые опята).
На старых пнях, поваленных деревьях, на земле
Чаще всего семейства опят растут на старых пнях, поваленных или сломанных лиственных деревьях, а также на земле, как в лесу, так и на лугах (луговые опята).
На открытых местах
Чаще всего семейства опят растут на старых пнях, поваленных или сломанных лиственных деревьях, а также на земле, как в лесу, так и на лугах (луговые опята).
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (4/11)
Можно ли употреблять в пищу гриб-зонтик?
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (5/11)
Какой лесной гриб больше всего похож на шампиньон?
Дождевик
Валуй
Белый груздь
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (6/11)
Как выглядит самый ядовитый гриб – бледная поганка?
Бледная поганка имеет толстую ножку с характерной «юбочкой» и большую зеленоватую шляпку. Часто ее путают с сыроежкой.
Это тоже поганка, но не бледная.
Неправильно, это съедобный гриб-зонтик!
Это же сыроежка!
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (7/11)
Какой благородный гриб синеет при срезе?
Благородные грибы не синеют
Белый груздь
Подосиновик
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (8/11)
Какой гриб в народе называют «красноголовик»?
Фото Дина Жильцова © РИАМО
Мухомор
Подосиновик
Боровик
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (9/11)
Определите, что из этого не сыроежка?
Этот симпатичный розовый гриб – волнушка, она идеальная для засолки!
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (10/11)
Бывают ли лже-лисички?
Фото Руслан Кривобок © РИА Новости
Да, у лисички есть опасный двойник ядовито-оранжевого цвета
В лесах встречается ложная лисичка, или говорушка оранжевая. В некоторых странах она считается съедобным грибом низкого качества, способным вызывать галлюцинации и небольшие расстройства кишечника. В России это условно-съедобный гриб, который все же не стоит употреблять в пищу.
Нет, лисичку ни с чем не спутаешь
Лисичка – условно-съедобный гриб и требует сильной термообработки
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (11/11)
Съедобны ли грибы-рыжики?
Фото Татьяна Алексеева © Орехово-Зуевское Информагенство
Да
В рыжиках содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез.
Нет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Вряд ли, слишком яркий цвет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Грибник 80 уровня
Видимо, вы грибник со стажем и все грибы знаете в лицо, так что ложными двойниками вас не смутить. Вы точно знаете, какой гриб съедобный, а какой не стоит класть в корзинку. Правда, когда обычные грибы приедаются, вы не прочь поэкспериментировать и нажарить сковородочку съедобных серых «зонтиков».
Сыроежкин
Без «грибного» мобильного приложения, атласа-определителя или опытного соседа-грибника вам в лес лучше не ходить. А то насобираете каких-нибудь сатанинских или желчных грибов, приняв их за белые! Отравление – еще не самое страшное, что может случиться, если вы решите определить на вкус – какой гриб, ядовитый или съедобный.
Любитель «тихой охоты»
В разгар грибного сезона вы поддаетесь общему ажиотажу и мчитесь в лес с утра пораньше. Однако опыта у вас пока маловато. Белый, сыроежку и подосиновик вы, скорее всего, узнаете. А вот разноцветные волнушки, зонтики и рядовки повергают вас в замешательство. Чтобы не рисковать, не кладите незнакомые грибы в корзинку.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии