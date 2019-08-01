РИАМО - 1 авг. Московскую область на первенстве мира по гребному спорту среди спортсменов до 19 лет, которое пройдет в Токио Японии, представит Сергей Корнеясов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования будут проходить с 4 по 12 августа, 8 августа состоятся предварительные заезды гребцов, а 9-го — квалификация по финалам. Сами финальные гонки запланированы на 10 и 11 августа.

«Подмосковные гребцы традиционно демонстрируют высокий уровень выступления как на всероссийских, так и на международных стартах. <…> Факт попадания подмосковного спортсмена Сергея Корнеясова в заявку сборной уже свидетельствует о том, что он является одним из лучших в России. Теперь ему предстоит отстоять честь не только региона, но и всей страны», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Гребец из Подмосковья будет выступать в составе российской сборной в дисциплине «распашная четверка с рулевым». Для него это очень важное выступление, ведь первенство мира является одним из главных соревнований в сезоне.