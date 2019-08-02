РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 2 авг. Яркая дискотека под открытым небом и мыльно-воздушное шоу состоятся в подмосковном Дзержинском в пятницу, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На стадионе «Орбита-Юниор» 2 августа пройдет фестивальный день. Откроет праздник в 16:00 одно из самых популярных событий формата open-air – всероссийский фестиваль красок, а после состоится фестиваль мыльных пузырей. На сцену фестиваля выйдут ди-джеи и МС – под их музыку устоять на месте будет сложно!» – говорится в сообщении.

Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако.

Краска абсолютно безопасна: у нее натуральный состав. Чтобы примкнуть к красочной феерии, необходимо приобрести пакетик фирменной краски на входе, его стоимость – 150 рублей.

«Сразу после запуска красок в 19:00 жителей города ждет фестиваль мыльных пузырей: юным гостям и их родителям покажут интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост», – уточняется в материале. Дополнят представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволят зрителям заскучать.

Стоимость входа – 200 рублей.