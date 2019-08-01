РИАМО - 1 авг. В подмосковных Мытищах состоялось торжественное открытие после капитального ремонта отделения переливания крови городской клинической больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В рамках капитального ремонта по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» произвели полную замену коммуникаций, отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и двери. Также провели отделочные ремонтные работы и внутри здания.

«Все выполнено согласно нормам и требованиям – просторное фойе, где на ресепшене будут встречать доноров, светлые и теплые кабинеты для кровосдачи, комната для отдыха и чаепития и кабинеты для хранения материала», – говорится в сообщении.

Сейчас в отделении переливания крови ежегодно происходит 1,6 тысячи донаций – приходят до 900 доноров, половина из них сдают кровь впервые.

«Самое главное – создать комфортные условия для наших доноров. Теперь кровь будут сдавать в отдельно стоящем здании, где будет применен принцип разделения потоков доноров. Площади увеличились, поэтому кресел планируется поставить три», – отметила заведующая отделением Людмила Дмитричева.