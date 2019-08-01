РИАМО - 1 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» сертификаты на посещение Звездного городка, Музея космонавтики и океанариума на ВДНХ.

ВДНХ отмечает день рождения – 80 лет. Основные торжества пройдут с 1 по 4 августа. В эти дни посетители смогут побывать на бесплатных концертах в Зеленом театре и на Главной сцене, попробовать кухни народов СНГ, посмотреть балет и 3D-шоу.

РИАМО подготовило подарки для тех, кто сделает самые яркие кадры на память об этом событии. Для участия нужно быть подписанным на группу «РИАМО в Москве» и загрузить фото в конкурсный альбом.

Авторы лучших кадров будут выбраны 8 августа.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.