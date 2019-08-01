РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 авг. В подмосковном Красногорске выполнили порядка 80% работ по реконструкции стадиона «Машиностроитель», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина посетила объект с рабочей поездкой в четверг. Она отметила, что стадион станет удобной площадкой для занятий жителей микрорайонов Южный, военный городок Павшино, а также проведения спортивных мероприятий школы №12.

«Реконструкция стадиона «Машиностроитель» завершена на 80%, работы закончат ко Дню округа. Благодаря отапливаемому полю любители футбола смогут играть здесь круглогодично. Раздевалки и душевые кабины будут находиться в административном здании, а для удобства жителей организованы вело- и автопарковки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже к 1 сентября также будут обустроены две воркаут-площадки и беговые дорожки. Трибуны обновленного стадиона смогут вместить до 150 зрителей.

Заместитель главы горокруга по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин рассказал, что финальное благоустройство территории начнется 10 августа, после завершения работ «Теплосети».

Футбольное поле появилось на этом месте еще в 1952 году, после реконструкции любимый жителями спортивный объект будет соответствовать всем современным требованиям.