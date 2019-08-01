РИАМО - 1 авг. Забег с мастер-классами и выступлениями начался с четверга в Солнечногорске, во главе с ультрамарафонцем Александром Капером участники смогут пробежать 400 километров по знаковым лесным зонам, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Этот забег станет первым этапом акции «Зеленое кольцо Подмосковья». С 1 по 12 августа Капер пробежит порядка 400 километров от Солнечногорска до Чехова. В течение 12 дней ультрамарафонец будет делать остановки на территории лесничеств региона, где будут проведены мастер-классы от лесных специалистов, выступят творческие коллективы, спортивные разминки, субботники и ярмарка проектов.

«Забег посвящен нашему лесу и экологии. Мы хотим обратить внимание общества на то, что лес — это наш дом, и к нему необходимо бережно относиться. Также я пробегу по основным знаковым и уникальным местам нашего лесного фонда и покажу, где можно отдыхать и как получать удовольствие от леса», — отметил Капер.

Помимо активити, на площадках акции будет презентована интерактивная карта лесов области. На данной карте жители и гости региона при необходимости смогут найти все пикниковые зоны, кемпинги, туристические пешие, конные и велосипедные маршруты.

Также на карте отметят и знаковые экологические и культурные объекты, которые затронет маршрут: озеро Сенеж, места произрастания редких растений, мемориалы, природные заказники.

Первый заместитель генерального директора ГКУ МО «Мособллес» Сергей Пальчиков уверен, что леса Подмосковья — это территория уникальных возможностей.

«Многие люди даже не представляют какие зоны для отдыха и туризма сосредоточены на территории наших лесов. Правительство Московской области уделяет этому вопросу особое внимание, и с конца прошлого года в регионе запущена программа по созданию цивилизованных условий для комфортного и безопасного времяпрепровождения», — рассказал Пальчиков.

На интерактивной карте, которая будет расположена на сайте www.mosoblles.com в ближайшее время, каждый желающий по строке поиска сможет найти любые маршруты лесных хозяйств для абсолютно разных видов отдыха.