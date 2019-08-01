РИАМО - 1 авг. Следователи организовали проверку по информации СМИ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности пациентки в одной из клиник в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Сюжет вышел 1 августа в эфире одного из федеральных каналов. Женщина обратилась в клинику ООО «Институт здоровья» для проведения обследования перед процедурой искусственного оплодотворения. Во время гистероскопии произошел разрыв стенки матки и открылось внутрибрюшное кровотечение. Решение об экстренной госпитализации было принято врачами только спустя 2 часа после окончания процедуры.

«Истекающую кровью пациентку отправили в государственную больницу на такси без сопровождения медработника и даже не стали вызывать скорую помощь. По данной информации СМИ следственным отделом по городу Люберцы организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, события произошли в начале февраля 2018 года. С заявлением пациентка обратилась в мае 2019 года в один из отделов полиции Люберец. В настоящее время материалы проверки по данному факту истребованы из органов полиции.