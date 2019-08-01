РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 авг. Жительница многоквартирного дома на проспекте Ленина подмосковного Подольска пожаловалась на вандальные надписи в подъезде, их закрасят до 15 августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащую уборку подъездов в доме №10 по проспекту Ленина. Она отметила, что в третьем подъезде на 11 этаже грязный пол, вандальные надписи и рекламный мусор. Администрация городского округа рассмотрела обращение по вопросу уборки мест общего пользования в данном доме.

«При проведении проверки были выявлены нарушения. Сообщаем, что управляющая компания ООО «РЭО» провела работу по уборке. Работы по закраске надписей на дверях будут выполнены в срок до 15 августа», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.