РИАМО – 29 июл. За минувшую неделю 13 новым объектам, возведенным на территории Подмосковья, выдали заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Общая площадь возведенных объектов составляет порядка 300 тысяч квадратных метров. В число объектов, получивших заключения о соответствии за прошлую неделю, вошли шесть жилых объектов, возведенных в городских округах Красногорск, Мытищи, Подольск, Щелково, Котельники и Дмитровском городском округе», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Также завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Реутове и склада в Пушкинском городском округе.

В Дубне достроены три объекта: новый лечебный корпус на 190 коек, торгово-развлекательный комплекс «Маяк» и инженерные сети новой промышленной зоны. Кроме того, завершено строительство котельной в Наро-Фоминском городском округе и очистных сооружений в Ленинском районе.

«С начала 2019 года Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано 208 заключений о соответствии построенных или реконструированных объектов капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации общей площадью 3,8 миллиона квадратных метров», – подчеркнул Гарибян.