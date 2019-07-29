РИАМО - 29 июл. Фестиваль «Пикник Афиши» 3 августа пройдет в музее-заповеднике «Коломенское», хедлайнером мероприятия станет британская группа The Cure, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«На фестивале будет устроено пять сцен, в том числе отдельная сцена будет у творческого объединения «Газгольдер», на ней выступят: Баста, Скриптонит, Смоки Мо, T-fest, Matrang. Среди самых ожидаемых участников – американский хип-хоп исполнитель Pusha-T, британец Mura Masa, выступающий в жанре электронной музыки, самобытный Антоха MC с Live Band и герой элегантного поп-грува Eighteen», – отмечается в сообщении.

На фестивале будет работать фудкорт от лучших ресторанов Москвы, среди которых Megobari, Pizzamento, Папа Джонс. Также свои гастрономические проекты на «Пикнике Афиши» представит Усачевский рынок.

На мероприятии можно будет купить необычные дизайнерские вещи и аксессуары – джинсовки с авторскими принтами, очки, значки, футболки. Кроме того, на фестивале пройдут актерские мастер-классы по раскрепощению, будут представлены арт-объекты и лаундж-зоны от спонсоров.

Бренд Rendez-Vous будет принимать ненужную пару обуви на переработку взамен на скидку. Укладки с использованием цветных невидимок сделает гостям Matrix, а визажисты Urban Decay создадут смелый или нежный глиттерный макияж. Также среди интересного на фестивале – public talk с музыкантом Иваном Дорном.