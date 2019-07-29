РИАМО – 29 июл. В столице сотруднице частной медицинской клиники предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в незаконном проведении искусственного прерывания беременности, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении сотрудницы одного из частных медицинских центров.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 123 УК РФ («Незаконное проведение искусственного прерывания беременности») и частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе и феврале 2019 года сотрудница частной клиники, расположенной в центре Москвы, не обладая надлежащими знаниями и медицинским образованием соответствующего профиля, представляясь врачом-акушером-гинекологом данного учреждения, за денежное вознаграждение передала лекарственный препарат двум пациенткам, обратившимся за искусственным прерыванием беременности.

В результате приема данного лекарства у пострадавших произошли преждевременные роды, в том числе у одной из них на сроке свыше 12 недель.

«В настоящее время женщине предъявлено обвинение. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – подчеркивается в сообщении.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.