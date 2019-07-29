РИАМО - 29 июл. С начала 2019 года в Подмосковье построили и ввели в эксплуатацию 16 газопроводов для создания условий для дальнейшей газификации населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области» является самой масштабной из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках проекта построено свыше 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных пунктов, около 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома», - говорится в сообщении.

В 2019 году работа в этой области продолжилась и по итогам первых шести месяцев удалось достичь очень значительных успехов — в 97% населенных пунктов Подмосковья создали все условия для газификации. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 50 новых газопроводов, протяженность которых составит более 230 километров.