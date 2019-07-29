РИАМО – 29 июл. Подмосковный Росреестр обучает молодые кадры, новым сотрудникам рассказали об основных аспектах деятельности ведомства, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

В управлении Росреестра по Московской области прошли мероприятия по адаптации молодых сотрудников. К участию были привлечены сотрудники подмосковного Росреестра в возрасте до 35 лет, назначенные на государственную гражданскую службу в 2019 году.

«Встречу с молодыми сотрудниками открыли исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Оксана Кудрявцева и помощник руководителя управления Рамиль Аюпов. Представители отдела организации и контроля, отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, отдела государственной регистрации недвижимости, отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, отдела предоставления государственных услуг в электронном виде, а также отдела геодезии и картографии рассказали об основных аспектах работы структурных подразделений управления и о компетенции различных отделов», – отмечается в сообщении.

Программа адаптации персонала помогает молодым сотрудникам эффективнее включиться в трудовой процесс, изучить основные аспекты профессиональной деятельности управления, а также обеспечивать соблюдение норм поведения государственных гражданских служащих.