РИАМО - 29 июл. В городском округе Домодедово прошли электронные торги по аренде земельных участков под размещение рынков и магазинов, годовая цена аренды в ходе торгов увеличилась более чем в три раза, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурсной политике Подмосковья.

За право получить в аренду выставленные на торги два земельных участка боролись 11 заявителей. Итоговая величина годовой аренды, сложившаяся в ходе торгов, составила 4 миллиона рублей, что более чем в три раза превысило стартовые условия.

«Здоровая конкуренциядостигается путем централизации всех торгов, стандартизации правил и требований к участникам. Победитель определяется исходя из объективных факторов соответствия требованиям законодательства о торгах и предложенных им условий», — говорится в сообщении.

Кроме того, количество участников теперь не ограничивается из-за территориальной доступности и других аспектов, в электронных торгах можно участвовать круглосуточно, отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Существенные поступления в муниципальные бюджеты от реализации имущества и имущественных прав способствуют развитию региона, а также обеспечивают решение значимых социально-экономических задач.