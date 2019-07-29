РИАМО - 29 июл. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы России подтвердило, что торги на капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в Серебряных Прудах прошли с нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Заказчик, ООО «Опора», посчитал, что организаторы неправомерно отклонили его заявку на участие в электронном аукционе и отправил жалобу в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России. Проведением торгов занимались администрация городского округа Серебряные Пруды и МКУ «Центр торгов городского округа Серебряные Пруды».

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «Опора» обоснованной», — говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации городского округа Серебряные Пруды и МКУ «Центр торгов городского округа Серебряные Пруды» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.