РИАМО - 29 июл. За первое полугодие 2019 года в подмосковных МФЦ было оказано более 11 миллионов услуг, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «МО МФЦ».

27 июля сотрудники подмосковных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг отметили свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 2010 году был принят федеральный закон, на основе которого осуществляется деятельность МФЦ.

«Первый центр «Мои документы» в Московской области открылся в Балашихе 11 сентября 2009 года. Сейчас сеть МФЦ Подмосковья – 124 офиса МФЦ в каждом из 66 муниципалитетов, 258 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, а также 1972 окна приема заявителей», – отмечается в сообщении.

Сегодня в МФЦ оказывается более 300 наименований услуг, причем 162 из них можно получить в электронном виде на региональном портале госуслуг.

«Для повышения качества обслуживания граждан ведется постоянная работа по совершенствованию работы центров «Мои документы». В частности, нами первыми в стране внедрено функционирование полностью цифровых МФЦ – оснащенных доступом к региональному порталу uslugi.mosreg.ru и порталу госуслуг. Специалисты центра консультируют и помогают работать с электронными услугами», – дополнил директор уполномоченного МФЦ Московской области Михаил Анисимов.

В 2018 году Московская область заняла первое место среди всех субъектов РФ по итогам мониторинга качества предоставления электронных услуг.

В рейтинге по эффективности организации деятельности МФЦ Московская область занимает лидирующие позиции с 2016 года. МФЦ городского округа Мытищи признан лучшим в стране по итогам всероссийского конкурса 2018 года.