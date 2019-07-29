РИАМО – 29 июл. «Мострансавто» предоставило компенсационные автобусы для пассажиров электричек и работников АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» в связи с отменой пригородных поездов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмены производились с 13 по 27 июля по причине проведения работ на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

«В целях разгрузки участка железной дороги и в связи с изменением расписания движения пригородных поездов транспортное обслуживание было организовано пятью автобусами большой вместимости», – отмечается в сообщении.

Машины курсировали по специальному маршруту: железнодорожная станция «Савелово» – железнодорожная станция «Калязин» – железнодорожная станция «Углич». Начало работы компенсационного транспорта – 12:10, окончание – 17:10.

Маршрутом в среднем пользовались 150 человек в день. Перевозки осуществлялись по заказу АО «МТ ППК».