РИАМО - 29 июл. Москомэкспертиза согласовала один из этапов обустройства набережной Марка Шагала в Даниловском районе на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Работы на набережной проведут в районе территории публичного акционерного общества «Завод имени Ивана Лихачева».

«Сегодня в столице реализуется комплексная программа по благоустройству территорий, прилегающих к Москве-реке. Так, по всему городу активно модернизируются набережные, формируются пешеходные зоны вдоль водного пространства, а также создаются новые транспортные узлы», – сказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

В рамках работ предполагается комплексное благоустройство набережной и формирование парковой зоны, включающее в себя устройство пешеходных зон, велодорожек, беговых дорожек, тротуаров и площадок.

Площадь озеленения набережной Марка Шагала составит 20 гектаров, а ее длина – 3,8 километра. В скором времени на ней расположатся кафе, павильоны и смотровые площадки, благодаря которым набережная станет настоящим центром притяжения москвичей.

Ширина беговой дорожки составит 1,5 метра, а велосипедной дорожки – 2,5 метра. Велосипедное движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. При этом между дорожками разместится разделительная полоса шириной не менее 0,5 метров.

Проектом также предусматривается реализация мероприятий по формированию благоприятной среды для маломобильных групп населения. Так, уклоны на пешеходных дорожках и зонах отдыха не будут превышать допустимых значений, в местах пешеходных переходов будет установлен пониженный бортовой камень, а в местах сопряжения тротуаров с наземными пешеходными переходами и у препятствий разместят наземные тактильные указатели.

На набережной будет установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточное наблюдение за местами скопления людей и кафе. Она включает в себя IP-видеокамеры, использующееся для оперативной передачи информации в «Единый центр хранения и обработки данных».