РИАМО - 29 июл. В Подмосковье в партии горшечной сенполии из Голландии нашли западный калифорнийский цветочный трипс, по этой причине все растения уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Партия пришла на склад временного хранения ЗАО «Логистический центр «Западные ворота» 19 июля.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР)», – отмечается в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожили по фитосанитарному законодательству Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен.