РИАМО - 29 июл. Московское управление Федеральной антимонопольной службы России уличило четыре столичных компании в заключении антиконкурентного соглашения в ходе аукционов на закупку медицинских материалов, говорится в сообщении пресс-службы управления.

В незаконном деле фигурировали ООО «ГорМедСнаб», ООО ГУП «Дезконтроль», ООО «Центр СЭЭС» и ООО «ГЦ Гигиены и санитарии». За два года компании приняли участие в 18 аукционах на закупку медицинских расходных материалов, врачебного оборудования и хозтоваров для столичных городских и детских поликлиник и больниц на общую сумму в 13,7 миллиона рублей.

«ООО «Гормедснаб» заключило 15 контрактов на общую сумму 11,6 миллиона рублей. Победителем еще двух аукционов стало ООО ГУП «Дезконтроль» и заключило контракты на 721 тысячу рублей. ООО «Центр СЭЭС» заключило только один контракт на 1,2 миллиона рублей. В итоге снижение начальной цены всех контрактов в большинстве случаев составило 0,5%, что не дало заказчикам эффективно расходовать собственные бюджетные средства», – отмечается в сообщении.

Ведомство установило факты, указывающие на то, что соучастники взаимодействовали между собой и обменивались информацией. В отношении фигурантов соглашения возбудили уголовное дело.

По закону за заключение антиконкурентного соглашения полагается санкция в размере до половины начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.