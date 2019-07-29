РИАМО - 29 июл. Подмосковный спортсмен Давид Гамосов завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы по дзюдо в Берлине, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходил с 27 по 28 июля. Представитель региона выступал в весовой категории до 73 килограммов и разделил третье место на подиуме с еще одним спортсменом из России Махиедбеком Махмадбековым. Второе место занял дзюдоист из Португалии Жао Фернандо, чемпионом стал представитель Японии Рю Цукамото.

«Для дзюдоиста из Подмосковья Давида Гамосова это не первая медаль Кубка Европы. В апреле прошлого года он стал чемпионом аналогичных юниорских соревнований, а теперь достойно представляет страну на взрослом уровне», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что завоеванная бронза говорит о том, что представитель Московской области – один из сильнейших на континенте.

«В то же время спортсмену есть куда стремиться, и я желаю ему оставаться максимально требовательным к себе и достигать новых высот», – резюмировал Терюшков.