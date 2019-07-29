РИАМО – 29 июл. В подмосковном Серпухове состоялся электронный аукцион по аренде земельного участка, по итогам которого бюджет городского округа будет получать более 13 миллионов рублей ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На электронной площадке «РТС-тендер» состоялся аукцион по аренде земельного участка в Серпухове площадью более 15 тысяч квадратных метров для размещения торгово-развлекательного центра (комплекса).

«При семи участниках начальная цена годовой арендной платы за земельный участок возросла в восемь раз. Эффективность электронных торгов обеспечивается благодаря открытости и доступности проведения конкурентной процедуры с использованием передовых цифровых технологий», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

По итогам проведенных торгов муниципальный бюджет получит ежегодный дополнительный доход в размере более 13 миллионов рублей.

Пополнение муниципального бюджета поспособствует решению социально значимых задач, развитию инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.