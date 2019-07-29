РИАМО - 29 июл. С 2011 по 2019 годы в центре Москвы сдали в эксплуатацию 26 федеральных и инвестиционных знаковых объектов, до конца текущего года планируют открыть еще четыре федеральных и шесть инвестиционных объектов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Работа по знаковым объектам, перечень которых был сформирован по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, началась в 2011 году. Всего он насчитывает 66 объектов. Полностью завершить все работы в рамках указанного перечня планируется в 2024 году», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Среди открытых за последние восемь лет объектов значатся такие, как Большой зал Московской консерватории, музей Отечественной войны 1812 года, многофункциональный комплекс в Оружейном переулке, здание Московской соборной мечети и новая сцена театра имени Евгения Вахтангова.

«В этом году уже введены в эксплуатацию два объекта – комплекс зданий НИУ ВШЭ и новая очередь наземно-подземного паркинга с сопутствующей инфраструктурой на участке №16Б Московского международного делового центра «Москва-Сити», – уточнил Левкин.

До конца текущего года на федеральном знаковом объекте – Московской консерватории на Большой Никитской улице, где идет замена инженерных коммуникаций, план выполнен на 70%. Всю работу на этом объекте хотят завершить к концу года.

«Идет реставрация двух строений на территории Литературного института имени Горького на Тверском бульваре, ведутся работы по ремонту фасадов, устройству металлических конструкций», – добавил глава департамента.

На данный момент завершена реставрация Прачечной дома Наркомфина, который планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время. При этом ремонтно-реставрационные работы по жилому дому Наркомфина планируется завершить до конца года.

Также готов к вводу завершающий этап наземно-подземного паркинга на участке 16Б Московский международный деловой центр «Москва-Сити».

На Софийской набережной на финальной стадии находится строительство гостиничного комплекса «Царев-сад» общей площадью 84,7 тысячи квадратных метров. Работы на этом объекте выполнены на 85%.

Также сейчас идет реставрация башни, которая служит визитной карточкой гостиницы «Пекин». Проект реставрации согласован и утвержден Мосгорнаследием.