РИАМО – 29 июл. Людям с плоскостопием, которые хотят заняться бегом, следует приобрести себе ортопедическую обувь и подобрать трассу с мягким покрытием, сообщается на сайте aif.ru.



«Мне часто задают вопрос: «Можно ли бегать с плоскостопием?» Можно, но делать это следует правильно. В противном случае появятся боли в стопе. Со временем возможны различные деформации, которые устраняются лишь хирургическими методами», – сказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Юрий Глазков.



Обладателям плоских стоп, которые решили заняться бегом, необходимо подобрать

ортопедическую обувь или использовать стельки, поддерживающие свод стопы. Специалист рекомендует делать стельки на заказ у ортопеда.



«Плотная и плоская подошва, а также бег по асфальту – это факторы, которые способствуют усугублению плоскостопия. Чтобы стопа правильно развивалась, нужно обеспечивать работу ее мышц. Для этого лучше бегать по мягкой поверхности», – дополнил Глазков.



В качестве «мягких» поверхностей также подойдут песок на пляже, трава и резина.



Кроме того, следует правильно подбирать интенсивность нагрузки - небольшая нагрузка укрепляет организм человека, а чрезмерная – ослабляет.

«Если вы ощутили боль в стопах, лучше прекратить бег. Пока боль не пройдет, выходить на пробежку не нужно. Если же чувствуете себя хорошо, можете продолжать занятия», – подчеркнул медик.

При плоскостопии также будут полезными большинство видов спорта: конный, восточные единоборства, плавание, скандинавская ходьба. Избегать следует бега на коньках и лыжного спорта, вредят плоской стопе степ-аэробика, фигурное катание и хоккей. Кроме того, при плоскостопии медики рекомендуют исключить любые виды спорта, связанные с прыжками, а также занятия балетом.