РИАМО - 29 июл. За минувшие выходные операторам системы-112 в Подмосковье поступило 40 сообщений о пропаже людей в лесу, большинство потерявшихся нашли и вывели из леса участковые, сотрудники МЧС и активисты «Лизы Алерт», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Однако потерявшегося в Звенигородском лесничестве 77-летнего грибника спасатели нашли мертвым. В городском округе Шатура до сих пор ищут 63-летнюю женщину, в Московском учебно-опытном лесничестве – 73-летнего мужчину. Большинство заблудившихся — это люди старше 50 лет.

«Предупредите своих родственников – мам, пап, бабушек и дедушек – о жизненной необходимости соблюдать несложные правила пребывания в лесу. Отправляясь в лес, они должны предупреждать об этом своих родственников, брать с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, не полагаться на свое знание местности», - говорится в сообщении.