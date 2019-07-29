РИАМО - 29 июл. В Егорьевске задержали мужчину, который во время пьяной перепалки угрожал своему другу расправой, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудникам Егорьевского отдела вневедомственной охраны сообщили о том, что в жилом доме на улице Софьи Перовской из квартиры доносятся шум и крики. Обращение пришло от соседей.

«Незамедлительно прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали буйного пожилого мужчину, который размахивал ножом и угрожал расправой своему товарищу», – отмечается в сообщении.

Задержанный, 66-летний местный житель, ранее судим не был. Его передали сотрудникам полиции.

По данному факту проводится проверка.