РИАМО - 29 июл. В Егорьевске задержали мужчину, который во время пьяной перепалки угрожал своему другу расправой, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудникам Егорьевского отдела вневедомственной охраны сообщили о том, что в жилом доме на улице Софьи Перовской из квартиры доносятся шум и крики. Обращение пришло от соседей.
Задержанный, 66-летний местный житель, ранее судим не был. Его передали сотрудникам полиции.
По данному факту проводится проверка.
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