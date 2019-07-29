РИАМО - 29 июл. На минувшей неделе в Московской области введено в эксплуатацию четыре дома на 2082 квартиры площадью 108 тысяч квадратных метров и 20 объектов нежилого назначения площадью 128 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Лидером по вводу жилья стал Жуковский, где введен 25-этажный ЖК «Гагаринский» на 1032 квартиры. Там 740 дольщиков ждали ключи с 2016 года. На втором месте Королев, где введен в эксплуатацию 20-этажный дом на 529 квартир. Замыкают тройку лидеров Мытищи, где введен 25-этажный дом на 496 квартир», – заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Среди нежилых объектов достроены детский сад на 160 мест в Мытищах; шесть производственных цехов в Жуковском и цех в Пушкине; девять складов: в Подольске (четыре), Солнечногорске (два), Егорьевске, Ленинском районе и Орехово-Зуеве; торговый центр в Истре, магазин в Солнечногорске и ресторан McDonald’s в Пушкине.

Также началось строительство 27 нежилых объектов общей площадью 165 тысяч квадратных метров. Среди них школа на 275 мест в Люберцах, семь объектов складского назначения, фабрика по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в Волоколамске, бетонный завод в Можайске.