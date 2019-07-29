РИАМО - 29 июл. Подмосковные энергетики уже электрифицировали площадку индустриального парка МИ-8 в Сергиево-Посадском городском округе, теперь там можно строить крупные промышленные предприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Работы на площадке возле сельского поселения Сватково выполняет «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»). Позже там появятся крупные промышленные предприятия и производственно-складские помещения. В МИ-8 создадут около 2,4 тысячи рабочих мест для жителей ближайших поселков и деревень. Одними из первых к земельным работам и строительству приступят компании «Меттойл», «Неоэнерго», «Лиситея» и «Бонжорно Групп».

«Благодаря сотрудничеству с администрацией Сергиево-Посадского городского округа и компанией «Меттойл» нам удалось достаточно оперативно обеспечить их нужды по электрификации – поставить трансформаторную подстанцию на 650 киловатт, построить линию электропередачи. Это позволит компаниям уже сейчас зайти на площадки и начать строительно-монтажные работы», – отметила заместитель директора по технологическому присоединению и развитию услуг северного филиала компании Анна Коробкова.

Резидентами индустриального парка зарезервировано уже 60% его территории. Резерв мощности основного источника электроснабжения строящегося индустриального парка – питающего центра 35/6 киловольт «Сватково» – позволяет обеспечить электрификацию и будущих резидентов МИ-8.