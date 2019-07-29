РИАМО - 29 июл. С начала года в Московской области проведено 822 ярмарки, оборот превысил 2 миллиарда рублей за полгода, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Начиная с 2013 года на территории Московской области произошли существенные положительные изменения в области развития ярмарочной торговли. Целью нашей работы было и остается создания комфортной среды и выгодных условий для реализации предпринимателями производимой продукции высокого качества по доступным ценам», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В регионе была организована работа по созданию и внедрению детальной системы мониторинга как организаторов ярмарок, так и самих мероприятий. Она позволяет вести многофакторный анализ торговой деятельности по различным качественным критериям.

«С начала года в Московской области проведено 822 ярмарки, из них 161 – тематические, то есть посвященные определенному событию, месту или празднику. Суммарное количество торговых мест – порядка 25 тысяч», – уточнил министр.

За последний месяц в Подмосковье было развернуто 270 ярмарок, из которых 26 мероприятий были тематическими. Кроме того, за полгода в Московской области провели 23 социальных ярмарки «Ценопад».

«Суммарный оборот на всех ярмарках за 6 месяцев составил около 2 миллиардов рублей, а количество совершивших покупку посетителей – порядка 1,4 миллиона человек», – разъяснил Посаженников.