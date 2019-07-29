РИАМО - 29 июл. Федеральная антимонопольная служба в ходе проверки выяснила, что подрядчик ООО «Элми плюс» уклонился от заключения контракта с управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

«Заказчик в соответствии с действующим законодательством направил в Московское УФАС России материалы о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Так, компания «Элми плюс» уклонилась от заключения контракта на оказание услуг по комплексному обслуживанию информационно-вычислительной техники и периферийного оборудования. При этом каких-либо доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта не было.

В антимонопольной службе пришли к выводу, что сведения в отношении ООО «Элми плюс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.