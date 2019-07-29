РИАМО - 29 июл. Врачи клинической больницы №52 в Москве спасли 48-летнюю пациентку после клинической смерти, сейчас она чувствует себя хорошо и уже переведена для восстановления в кардиологическое отделение, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Женщина поступила в кардиореанимацию ГКБ №52 в тяжелом состоянии — с сильной слабостью, кашлем, одышкой и периодическими болями за грудиной. Эти симптомы усиливались в течение трех суток на фоне высокой температуры. Врачи решили провести коронароангиографию и нашли причину ухудшения состояния пациентки.
Когда медики попытались восстановить кровоток, сердце женщины остановилось. Ей тут же провели целый комплекс реанимационных мероприятий, но это не помогло. Было решено применять метод механической поддержки кровообращения с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Пациентке имплантировали систему ЭКМО, чтобы та выполняла функцию искусственного сердца. Именно это помогло спасти ей жизнь.
Пока женщина была подключена к аппарату, опытные хирурги провели сложную операцию — баллонную ангиопластику со стентированием коронарных артерий.
«У пациентки выявлено сочетание поражения двух основных артерий сердца. Реваскуляризация миокарда у таких пациентов сопряжена с высоким риском развития фатальных осложнений. <…> Было выполнено стентирование устья правой коронарной артерии (установлено два стента) и ствола левой коронарной артерии (один стент), в результате чего кровоток по обеим артериям был восстановлен», — сказал врач-реаниматолог больницы №52 Рустам Исхаков.
Сейчас пациентка приходит в себя, ее уже отключили от аппарата ЭКМО и перевели на самостоятельное дыхание. Накануне, когда ее состояние было стабилизировано, женщину перевели в кардиологическое отделение для восстановления.
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