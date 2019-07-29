РИАМО - 29 июл. Врачи клинической больницы №52 в Москве спасли 48-летнюю пациентку после клинической смерти, сейчас она чувствует себя хорошо и уже переведена для восстановления в кардиологическое отделение, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Женщина поступила в кардиореанимацию ГКБ №52 в тяжелом состоянии — с сильной слабостью, кашлем, одышкой и периодическими болями за грудиной. Эти симптомы усиливались в течение трех суток на фоне высокой температуры. Врачи решили провести коронароангиографию и нашли причину ухудшения состояния пациентки.

«По результатам коронароангиографии врачи выявили критическое сужение левой и устья правой коронарной артерии — иными словами, практически отсутствовало кровоснабжение большого объема сердечной мышцы», - говорится в сообщении.

Когда медики попытались восстановить кровоток, сердце женщины остановилось. Ей тут же провели целый комплекс реанимационных мероприятий, но это не помогло. Было решено применять метод механической поддержки кровообращения с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Пациентке имплантировали систему ЭКМО, чтобы та выполняла функцию искусственного сердца. Именно это помогло спасти ей жизнь.

Пока женщина была подключена к аппарату, опытные хирурги провели сложную операцию — баллонную ангиопластику со стентированием коронарных артерий.

«У пациентки выявлено сочетание поражения двух основных артерий сердца. Реваскуляризация миокарда у таких пациентов сопряжена с высоким риском развития фатальных осложнений. <…> Было выполнено стентирование устья правой коронарной артерии (установлено два стента) и ствола левой коронарной артерии (один стент), в результате чего кровоток по обеим артериям был восстановлен», — сказал врач-реаниматолог больницы №52 Рустам Исхаков.

Сейчас пациентка приходит в себя, ее уже отключили от аппарата ЭКМО и перевели на самостоятельное дыхание. Накануне, когда ее состояние было стабилизировано, женщину перевели в кардиологическое отделение для восстановления.