РИАМО - 29 июл. Столичные власти предложили провести митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова вместо Лубянской площади, но организаторы акции не согласились, сообщает ТАСС.

Либертарианская партия подала в мэрию заявку на проведение 3 августа митинга с количеством участников до 15 тысяч человек. Организаторы предполагали, что мероприятие пройдет на Лубянской площади с 14:00 до 16:00. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции предложил другую локацию, но в Либертарианской партии не согласились на новое место.

«Акция официально не согласована», – заявил источник в московском правительстве.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

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