РИАМО – 29 июл. Гагаринский суд Москвы приговорил к реальному сроку экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Приговором Гагаринского районного суда города Москвы от 29 июля 2019 года Коршунов Олег Адольфович признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что главу ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталия Морусова также признали виновным.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», – разъяснил представитель пресс-службы.

По сведениям следствия, в 2015 году гендиректор компании «ДАЦЕ Групп» Арутюнян договорился с Коршуновым украсть выделенные на закупку обуви для ФСИН деньги. Так, по документам обувь должны были производить заключенные и сотрудники компании Арутюняна из дешевых материалов. Позже региональные управления ФСИН заключили со ФГУПом госконтракты на общую сумму 263 миллиона рублей.

Коршунов был арестован в 2017 году, ему вменяются растрата, мошенничество и несколько эпизодов получения взяток.