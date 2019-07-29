РИАМО - 29 июл. После 13 августа в Москве опубликуют подробную программу ежегодной акции «Ночь кино», которая состоится в конце лета, сообщила в понедельник генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«В конце августа каждый год проходит акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино, 25 августа. В этом году пройдет с субботы на воскресенье (с 24 на 25 августа – ред.) в Москве. Подробную программу мы объявим после 13 августа, когда будет расписание и когда можно будет зарегистрироваться на показы», - сказала Максимченко в интервью телеканалу «Москва 24».

Она отметила, что все мероприятия в рамках акции «Ночь кино» будут бесплатными.

«Будут, безусловно, предпремьеры, как в прошлом году, ретропоказы и экскурсии. Самые важные и самые уникальные события мы объявим в середине августа», - добавила Максимченко.