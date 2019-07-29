РИАМО - 29 июл. Рыбный фестиваль в Серпухове за два дня работы собрал шесть тысяч человек, мероприятие проходило в историческом центре города на территории Принарского парка в рамках масштабного праздника «День Нептуна», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В этом году праздник стал еще более зрелищным и творческим. Теперь его обязательным атрибутом является костюмированное шоу, в котором участвуют Нептун с трезубцем и огромной бородой, русалки, водяные и другие мифические герои», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Для гостей мероприятия подготовили интерактивные фотозоны, детские аттракционы, планетарий, фильмы и мультфильмы о подводном мире, мастер-класс по сценическому гриму, выступление латиноамериканских музыкантов, контактный зоопарк.

Также на празднике были флэш-моб ростовых кукол, мастер-класс по актерскому мастерству, интерактивный спектакль «Алиса в стране чудес», пенная дискотека, катание на воздушном шаре, бампербол, волейбол, бадминтон, мастер-класс по изготовлению глиняных фигурок рыбок, анимационная программа, розыгрыши призов и выступление музыкальных групп.

Рестораны-участники провели мастер-классы по приготовлению царской ухи и суши из продукции, представленной производителями. Всего на рыбном фестивале было приготовлено и съедено более тонны рыбной продукции.

«Изюминкой фестиваля стало угощение гостей и участников большим рыбном пирогом, вес которого составил 7 килограммов. При этом тот, кто после дегустации смог назвать правильно все ингредиенты этого деликатеса, получил в подарок заливной пирог с лососем весом 1,7 килограмма», – подчеркнул Посаженников.