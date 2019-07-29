РИАМО – 29 июл. Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в Белгородской колонии, рассказали о дружественном приеме со стороны сокамерников, а также поделились своими литературными предпочтениями и секретами приготовления знаменитого арестантского напитка чифира, сообщает kp.ru.

Звезды Российской футбольной премьер-лиги встретили журналистов в черной тюремной робе с едва различимыми нашивками-фамилиями.

«За колючей проволокой Кокорину и Мамаеву предстоит просидеть еще как минимум до декабря этого года. Пока знаменитые арестанты делятся с корреспондентами тем, что им удалось привнести в тюремный быт. А также рассуждают, удастся ли им вернуться в большой футбол», – отмечается в материале.

Спортсмены добавили, что в колонию их везли так же, как и всех - в столыпинском вагоне.

«Ехали ровно сутки с остановками в Туле, Курске и Орле. Не было матрасов, так что спали просто на деревянной лавке. Неудобно, если честно. Каждый из нас ехал в отдельном «купе», без сокамерников. Вместе мы в первый раз оказались только в СИЗО Белгорода, где пробыли три дня. Все эти дни говорили - наговориться не могли, соскучились по общению друг с другом, так что время пролетело незаметно. Вообще легче все испытания переносятся, когда ты с друзьями. А мы ведь знаем друг друга 11 лет, доверяем, породнились», – заявил Мамаев.

Кокорин пояснил, что сокамерники подняли за футболистов кружки крепкого чая – чифира.

«Сказали: «Добро пожаловать». Это такой обряд. Никакой «прописки» не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять», – дополнил он.

Оба спортсмена признались, что научились пить чифир, еще находясь в «Бутырке».

«Везде, где мы были, пили чифир. Сначала нам заваривали, потом мы сами научились. Никакого секрета там нет — чай и кипяток», – уточнил экс-хавбек «Краснодара».

Кроме того, спортсмены уже посещают тюремную библиотеку.

«Взяли книги. Причем, все не сговариваясь - Достоевского. Я, к примеру, «Братья Карамазовы» читаю», – поделился Мамаев.

Кокорин же начал знакомиться с «Записками из мертвого дома».

Футболисты-арестанты еще надеются вернуться в большой спорт.

«Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся», – резюмировал Мамаев.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, экс-хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а также их приятель Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в 2018 году. Одна драка произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Младший брат игрока «Зенита» Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.