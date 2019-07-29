РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Спортсменка из Люберец стала лучшей в первом этапе открытого кубка по джигитовке, сообщается на официальной странице конно-спортивного клуба «Каскад» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили 27-28 июля.

«Спортсменка из КСК «Каскад» Даша Полянина заняла первое место в самом сложном и многочисленном зачете соревнований – вольная джигитовка. Второе место завоевал спортсмен из Твери КСК «Станица» Иван Ершов. И третье место вырвал у опытных спортсменов Кирилл Матвеев – еще одна восходящая звезда джигитовки из Серпухова. Он самый юный участник зачета. Кириллу не исполнилось еще и 10 лет», – говорится в сообщении.

Абсолютные победители в обоих зачетах открытого кубка городского округа Люберцы будут определены после проведения второго этапа соревнований в сентябре.

Почетным гостем соревнований стал спортсмен из Германии Борис Цюльке. Он стоял у истоков создания международной федерации конно-спортивной джигитовки и является основателем национальной Германской федерации того же вида спорта.

В этом году Цюльке занял второе место в секции «Специальная джигитовка» на чемпионате мира.