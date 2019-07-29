РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 29 июл. Житель подмосковных Люберец не мог забрать свою посылку из отделения почты на улице Кирова, сообщается в группе «Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«По графику рабочий день, по факту почта закрыта. Удалось достучаться до сотрудников, приоткрыли дверь объяснили, что пока начальник на больничном, открыться не могут. Мне то, что делать, чтобы посылку получить», – написал горожанин.

По словам сотрудника отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» по макрорегиону Москва, в настоящее время отделение почтовой связи 140005 работает согласно по графику.

«Временные трудности возникли в связи с совпадением по времени отпуска одного из операторов и открытия больничного листа начальником отделения. Руководство Люберецкого почтамта приняло оперативные меры по выводу в отделение дополнительного оператора. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – резюмировал собеседник.