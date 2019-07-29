РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 29 июл. Житель подмосковных Люберец не мог забрать свою посылку из отделения почты на улице Кирова, сообщается в группе «Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».
По словам сотрудника отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» по макрорегиону Москва, в настоящее время отделение почтовой связи 140005 работает согласно по графику.
«Временные трудности возникли в связи с совпадением по времени отпуска одного из операторов и открытия больничного листа начальником отделения. Руководство Люберецкого почтамта приняло оперативные меры по выводу в отделение дополнительного оператора. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – резюмировал собеседник.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии