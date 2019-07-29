РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Подольский суд обязал администрацию городского округа рассмотреть вопрос о признании одного из долгостроев ЖК «Шепчинки» проблемным объектом, следует из решения суда, появившегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Ранее в Подольский городской суд обратился житель округа с иском к администрации. Он требовал признать незаконным то, что администрация не признала дом-долгострой ЖК «Шепчинки» (дом №15, корпус 1 по улице Пионерская) проблемным объектом. Он отметил, что застройщик с 2014 года несколько раз переносил сроки сдачи строящегося дома. На сегодняшний день на объекте работы и вовсе не ведутся.

«Дольщики по данному объекту включены в реестр пострадавших граждан. Сам застройщик внесен в реестр проблемных застройщиков. В Арбитражный суд Москвы подано заявление о признании его банкротом. Суд решил удовлетворить исковые требования (по признанию дома проблемным объектом — ред.) частично», - говорится в документе.

В итоге администрацию обязали рассмотреть вопрос о признании дома проблемным объектом.

Строительство жилых домов ЖК «Шепчинки» в одноименном микрорайоне реализовывалось в рамках договора о развитии застроенной территории горокруга между улицами Ватутина и Пионерская. На сегодняшний день в жилом комплексе несколько недостроенных домов.