РИАМО - 29 июл. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в августе, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемы проводятся в 10:00 – 13:00. Обратная связь из общественных приемных с приемной правительства Московской области происходит ежедневно. Телефон для справок: 8(498)602-31-13.

Так, представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей Дмитровского городского округа 5 августа, Можайска – 7 августа, Богородского городского округа – 14 августа, Ступина – 16 августа, Долгопрудного – 19 августа, Пушкинского – 23 августа, Мытищ – 28 августа, Электростали – 30 августа.

Представители министерства экономики и финансов Подмосковья проведут приемы: 9 августа – в Шатуре, 16 августа – в Шаховской, 23 августа – в Балашихе, 30 августа – во Власихе.

Главное архивное управление региона проведет приемы по следующим числам: 5 августа – Егорьевск, 7 августа – Серебряные Пруды, 12 августа – Орехово-Зуево, 16 августа – Домодедово, 19 августа – Фрязино, 23 августа – Чехов, 26 августа – Электрогорск, 30 августа – Жуковский.

Приемные министерства благоустройства Московской области 5 августа работают в Электрогорске, 9 августа – в Балашихе, 12 августа – в Долгопрудном, 16 августа – во Фрязине, 19 августа – в Сергиевом Посаде, 23 августа – в Красноармейске, 28 августа – в Дмитровском городском округе, 30 августа – в Волоколамске.

Полное расписание работы приемных ведомств можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.