РИАМО - 29 июл. Для молодежи в городе Волоколамск открыли кибер-класс для занятий по программированию на базе центра развития спорта и патриотического воспитания, говорится в сообщении пресс-службы администрации Волоколамского городского округа.

Открытие класса приурочили ко дню празднования 90-летия Московской области, Волоколамского городского округа и Дня города Волоколамска. Новое помещение заработало при поддержке «Молодежного сотрудничества».

«Ребята не так давно обратились ко мне с просьбой открыть подобный класс, с помощью инвесторов мы закупили компьютеры и все необходимое, и сегодня, в такой праздник, открыли стационарный кибер-класс. С августа здесь начнут готовить киберспортсменов, а с сентября стартуют занятия по программированию», – сказал глава муниципалитета Михаил Сылка.

В церемонии открытия кибер-класса приняли участие и делегации городов-побратимов – Судака и Чечерска. Кибер-класс будет работать на постоянной основе по адресу: улица Садовая, дом №2А.