РИАМО - 29 июл. В центре Москвы на Мясницкой улице отреставрируют главный дом усадьбы Салтыковых, задание на разработку проекта капремонта уже получил правообладатель объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

В ходе реставрации здания, входившего в ансамбль доходного владения Нилуса – Спиридонова – Давыдовой, будут восстановлены элементы отделки. Для максимальной точности специалисты при разработке проектной документации изучат все инженерно-технические особенности здания, исследуют исторические архивы, а также проведут собственные библиографические изыскания.

«С точки зрения архитектурной ценности, дом отличается богатой отделкой фасадов, характерной для доходного строительства рубежа веков в формах эклектики. В настоящий момент начинается разработка проекта будущих работ по сохранению этого здания», – отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Дом на Мясницкой улице был построен в начале XIX века на основе более древних. В 1860-х годах весь усадебный комплекс превратился в доходный. В главном здании, которое и планируется отреставрировать, размещалась знаменитая гостиница «Рояль», в которой в свое время останавливались ученый Дмитрий Менделеев и писатель Владимир Гиляровский.