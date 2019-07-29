РИАМО - 29 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил график работы приемной регионального правительства на август 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Московской области находится по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

2 августа с 10:00 граждан примет министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. 5 июля с 10:00 — министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева, с 15:00 — министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина.

6 августа в 15:00 с гражданами встретится министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. 7 августа в 10:00 — министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, а с 15:00 — начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

8 августа прием проведет министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. 9 августа с 10:00 — министр социального развития региона Ирина Фаевская, с 13:00 — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

12 августа в 10:00 начнется прием у председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Ивана Советникова, в 15:00 — у министра инвестиций и инноваций Московской области Михаила Ана.

На 15:00 13 августа запланирован прием зампреда правительства Московской области Александра Чупракова, также на 15:00 — министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

14 августа с 10:00 прием будет проводить министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. 15 августа в 10:00 — руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, 16 августа в 10:00 — министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

19 августа пройдут два приема: в 10:00 у председателя комитета по ценам и тарифам региона Марии Пичугиной, в 15:00 — у начальника Главного управления культурного наследия Московской области Валерии Березовской.

20 августа в 10:00 с гражданами встретится замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов, в 15:00 — министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

21 августа с 10:00 жителей региона будет принимать председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, с 15:00 — зампред правительства региона Игорь Тресков.

Два приема состоятся и 22 августа: в 10:00 граждан примет министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев, в 15:00 — первый зампред правительства Подмосковья – министр образования региона Ольга Забралова.

23 августа с 10:00 можно посетить прием начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олега Баженова, с 15:00 — зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.

26 августа в 15:00 с гражданами встретится министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. 27 августа в 10:00 — замминистра образования Подмосковья Елена Михайлова, в 15:00 — руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

28 августа пройдут сразу три приема: в 10:00 его проведет зампред правительства Московской области Максим Фомин, также в 10:00 — министр правительства Подмосковья по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев, в 15:00 — министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

29 августа с 10:00 граждан будет принимать министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов, с 15:00 — министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Наконец, 30 августа в 10:00 прием проведет министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.