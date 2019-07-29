РИАМО - 29 июл. В аэропорту «Шереметьево» опоздавшие на посадку пассажиры нажали на кнопку экстренного открывания двери, чтобы пройти на борт самолета, в результате чего сработала сигнализация, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

«Пассажиры рейса SU 1064 Москва — Нальчик, прошедшие регистрацию и предполетный досмотр на рейс, опоздали на посадку. Обслуживание пассажиров у гейта представителями авиакомпании к этому моменту было завершено. С целью попасть на борт пассажиры нажали кнопку «антипаника», прошли в телетрап и сели в самолет. В результате нажатия кнопки «антипаника» сработала сигнализация. На борт воздушного судна была вызвана группа быстрого реагирования», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нарушители были сняты с рейса сотрудниками службы авиационной безопасности и препровождены в линейное управление МВД России аэропорта «Шереметьево».